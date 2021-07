Gracyanne Barbosa - Reprodução

Publicado 05/07/2021 12:10

Rio - Enquanto as temperaturas insistem em desafiar o carioca, Gracyanne Barbosa parece não se importar muito. Com um look jeans bem revelador, a musa fitness brincou sobre a friaca de inverno com seus seguidores.

"Um loira quentinha passando pra esquentar esse frio", escreveu a musa, que recebeu muitos elogios. "Uau, você é maravilhosa", disse uma fã.

