Nizo Neto, filho de Chico Anysio, desabafa sobre morte precoce do irmão aos 39 anosReprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 13:07

Rio - O ator Nizo Neto, filho de Chico Anysio, fez postagem emocionante para se despedir do irmão, Cícero Chaves, que faleceu neste final de semana. de maneira repentina, filho mais novo do humorista faleceu após sofrer um mal-súbito aos 39 anos.



"Diante do cenário macabro em que vivemos, com milhares de mortes sendo esfregadas na cara diariamente, deparar com a ida repentina de um irmão de 39 anos é mais que devastador. Embora não muito próximos fisicamente - nossa família tem disso - Cícero sempre foi um irmão querido, extremamente carinhoso e talentoso e que vai deixar um buraco enorme em nossos corações, mas que vai sempre tem um lugarzinho pra ele. Vá com Deus, meu irmão", desabafou Nizo.