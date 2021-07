Cícero faleceu no último domingo, aos 39 anos - Reprodução

Por iG

Publicado 05/07/2021 14:35 | Atualizado 05/07/2021 14:41

O ator Bruno Mazzeo fez uma publicação lamentando a morte de seu irmão Cícero Chaves, que ocorreu no domingo (4).



"Meu amado irmão, que por tantos anos foi o caçula. Meu afilhado. Mais uma saudade daquelas que sei que não vai passar e com a qual vou ser obrigado a conviver", escreveu, na legenda da postagem com várias fotos em seu Instagram.



Nas fotos, a maioria é deles crianças, apenas uma, a última, é de ambos adultos com o pai, Chico Anysio, também falecido.



"A vida nem sempre (ou quase nunca) faz sentido. Ficamos por aqui, tentando não entendê-la, mas levá-la da melhor forma possível, emanando sempre o bem, o amor, porque nunca sabemos o dia de amanhã. Fico com a dor de saber que nunca mais vou ouvir a sua voz, já grossa, me chamando de 'dindo'. Descansa, Cícero. Que, a essa hora, já deve estar no colo gostoso do nosso papai. Até um dia", finalizou o irmão.









