Homem reservou quatro quartos do local para celebrar aniversário com as mulheresReprodução/Google Street View

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 13:15 | Atualizado 03/07/2021 13:44

São Paulo - Um policial civil, de 50 anos, morreu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, depois de passar a noite com 11 mulheres em um motel. A suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. De acordo com a TV Record, o agente estava no local para comemorar o aniversário de 50 anos nesta sexta-feira, 2, entre 2h e 7h da manhã.

O homem alugou quatro suítes do motel para distribuir as mulheres entre os aposentos. Todas as suítes eram interligadas.



Segundo informações da polícia, as mulheres eram todas jovens e garotas de programa. Das 11, quatro mulheres entraram em contato com a gerência do motel diante da suspeita da morte do policial após notarem que ele estava frio.

Funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram com ele uma cartela do Tadalafila, estimulante sexual. Na caixa, eles perceberam a falta de um comprimido, que pode ter sido ingerido pelo homem.



Uma investigação foi aberta para apurar o caso no 3º Distrito de Polícia Civil de São Bernardo do Campo. O Instituto Médico-Legal (IML) removeu o corpo, enquanto os policiais recolheram objetos para facilitar as investigações, entre eles o estimulante sexual.



O homem estava na ativa e trabalhava em uma delegacia na Zona Sul de São Paulo. O agente estava separado da segunda mulher.