Por O Dia

Publicado 03/07/2021 09:01

Conforme divulgado nesta sexta-feira, 2, mais de 26 mil doses da vacina Astrazeneca podem ter sido aplicadas em postos de saúde em todo o país fora da validade. Os dados constam em registros do Ministério da Saúde e foram revelados pelo jornal Folha de São Paulo. Fabricante do imunizante no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou uma nota em que afirma que nenhum dos lotes suspeitos foi produzido na instituição.

A Fiocruz explica que o Ministério da Saúde já distribuiu aos estados doses da AstraZeneca importadas prontas da Índia e outras enviadas pelo consórcio Covax Facility, da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Em relação à informação de que doses da vacina AstraZeneca teriam sido aplicadas fora da validade, a Fiocruz esclarece que os referidos lotes não foram produzidos pela instituição. Parte dos lotes (com numeração inicial 4120Z) é referente aos quantitativos importados prontos do Instituto Serum, da Índia, chamada de Covishield, e entregues pela Fiocruz ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde em janeiro e fevereiro deste ano. Os demais lotes apontados foram fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas/OMS)", diz um trecho da nota da Fiocruz.

A instituição esclarece que todas as doses das vacinas importadas da Índia (Covishield) foram entregues pela Fiocruz em janeiro e fevereiro dentro do prazo de validade e em concordância com a Saúde, de modo a viabilizar a antecipação da implementação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNI) contra a Covid-19, diante da situação de pandemia.

"A Fiocruz está apoiando o PNI na busca de informações junto ao fabricante, na Índia, para subsidiar as orientações a serem dadas pelo Programa àqueles que tiverem tomado a vacina vencida", afirmou a Fiocruz.

Os lotes das doses que teriam sido aplicadas fora da validade são:

4120Z001 (válido até 29 de março)

4120Z004 (até 13 de abril)

4120Z005 (até 14 de abril)

CTMAV501 (até 30 de abril)

CTMAV505 (até 31 de maio)

CTMAV506 (até 31 de maio)

CTMAV520 (até 31 de maio)

4120Z025 (até 4 de junho)