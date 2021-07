Brasileiros receberam doses vencidas da Astrazeneca, revela jornal - Reprodução

Brasileiros receberam doses vencidas da Astrazeneca, revela jornalReprodução

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 13:41 | Atualizado 02/07/2021 14:14

São Paulo - Cerca de 26 mil doses vencidas da Astrazeneca foram aplicadas em postos de saúde do Brasil. Os dados constam em registros do Ministério da Saúde e foram revelados pelo jornal Folha de São Paulo, nesta sexta-feira (2).

Ainda de acordo com o jornal, as doses vencidas foram aplicadas em pelo menos 1.532 municípios do país, sendo as cidades que mais aplicaram: Maringá (PR), Belém (PA), São Paulo (SP), Nilópolis (RJ) e Salvador (BA).

O uso de doses vencidas pode prejudicar a eficácia da imunização. Em caso de aplicação de imunizante fora do prazo de validade é preciso procurar um posto de saúde, com sua carteira de vacinação, para registro do erro vacinal e receber orientações. Segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, quem tomou imunizante fora da validade precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose aplicara erroneamente.

Mais da metade (57%) das doses aplicadas neste ano no Brasil foram da AstraZeneca. Vale lembrar que a grande maioria foi utilizada de acordo com as orientações do fabricante — ou seja, dentro da validade estabelecida.

Confira o número dos lotes de Astrazeneca vencidos:

4120Z001 - Vencimento em 29.mar

4120Z004 - Vencimento em 13.abr



4120Z005 - Vencimento em 14.abr



CTMAV501 - Vencimento em 30.abr



CTMAV505 - Vencimento em 31.mai



CTMAV506 - Vencimento em 31.mai



CTMAV520 - Vencimento em 31.mai



4120Z025 - Vencimento em 4.jun