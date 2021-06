Íris Stefanelli reclama de Angélica - Reprodução / Globo

Íris Stefanelli reclama de AngélicaReprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 07:24

Íris Stefanelli foi a sétima eliminada do No Limite depois viver a experiência de trocar de tribo. Ela conversou com Ana Clara sobreas brigas que teve com alguns participantes no 'Bate-Papo No Limite'. Íris relembrou o incômodo que sentiu com Angélica, ainda no início do jogo.

"Até a Ariadna, que a gente teve um assunto delicado, não foi tão pesado que nem a Angélica. Senti ela um pouco agressiva comigo. Eu até bloqueei ela no Instagram. Mas nada contra. No começo do jogo, eu estava me deparando com situações novas. A Angélica, em toda prova, provocava, tanto que a tribo dela teve um desentendimento com ela. Eu ficava olhando: ‘lá vem ela de novo'".