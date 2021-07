Daniel Caon e Rafa Kalimann em Trancoso - Reprodução de internet

Daniel Caon e Rafa Kalimann em TrancosoReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 17:10 | Atualizado 05/07/2021 18:15

Daniel Caon usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para contar alguns detalhes do término com Rafa Kalimann. Segundo o cantor, muitas mentiras foram divulgadas sobre a separação, que partiu de Rafa Kalimann.

"Estou vindo falar um assunto bem chato porque diz respeito a mim e a Rafa, mas não vai ter jeito", começou.



"Não sei o que ganham com tanta falta de empatia, não sei pra quê ficar inventando tanta mentira. Já tem a situação de ficar mal pelo que tá acontecendo e ainda tem que ficar lendo as mentiras".



"Falaram que eu terminei porque não aguentei a pressão dos haters. Da onde tiraram isso?"



"Quem terminou foi a Rafa e cuidado com o que vocês leem na internet", finalizou.

