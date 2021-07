Mônica Martelli participa do Saia Justa, no GNT - Reprodução / Instagram

Mônica Martelli participa do Saia Justa, no GNTReprodução / Instagram

Por iG

Publicado 05/07/2021 16:53 | Atualizado 05/07/2021 16:54

Após a festa de aniversário de Marina Ruy Barbosa para 50 pessoas, o nome de Mônica Martellli foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. A atriz e apresentadora do "Saia Justa" apareceu em uma das fotos do evento da ruiva e está sendo bastante criticada por conta disso.

fotogaleria

Publicidade

Muitos internautas estão incomodados com o fato de Martelli criticar aglomerações e defender o isolamento social, mas mesmo assim ter ido à festa. As críticas também estão fortes pela festa de Marina ter acontecido no final de semana em que a morte de Paulo Gustavo, vítima de Covid-19, completou dois meses.

Foi após a perda do amigo que Mônica Martelli se engajou ainda mais nas críticas ao governo federal e a quem desrespeita as medidas de distanciamento. Depois da morte do ator, Samantha Schmütz também passou a criticar publicamente famosos que foram pegos aglomerando e muitos usuários do Twitter estão esperando ela se pronunciar sobre esse evento.

Publicidade

A festa de Marina Ruy Barbosa aconteceu na fazenda do deputado federal Guilherme Mussi, com quem ela está namorando. Há poucos registros da festa nas redes sociais e pouquíssimas fotos, mas é possível achar alguns convidados marcando em suas publicações os famosos que estavam no local.

Esperando a Samantha dar block na Monica martelli e na Marina Ruy Barbosa. pic.twitter.com/yflPizi7Bl — mave de marvel (@pranacharem) July 5, 2021

Publicidade

A Samantha Schmütz dese jeito agora em casa vendo as fotos da Monica Martelli na festinha da Marina Ruy Barbosa. pic.twitter.com/ODngjHn8x5 — Órfão de The OA (@cleoarcanjo) July 5, 2021

Não queria falar nada não mas vou falar: eu não entendi a Monica Martelli fica fazendo várias homenagens para l Paulo Gustavo, vai em manifestação contra o lixo do presidente e aí é flagrada em festinha de Marina Ruy Barbosa, me ajuda aí amore — Maíra Baêta (@de_baeta) July 5, 2021