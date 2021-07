Rodrigo Faro e Vera Viel - Reprodução

Rodrigo Faro e Vera VielReprodução

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 10:26

Rio - Após brigar com Zezé Di Camargo e questionar o posicionamento do SBT, o apresentador Rodrigo Faro voltou a falar sobre o motivo de todo o início da confusão: sua saúde. Com covid-19, Faro tem apresentado boa recuperação e dividiu com seus seguidores na internet como está se sentindo.

fotogaleria

Publicidade

"Um dia de cada vez…Uma batalha por dia …Obrigado a todos pelas milhares de mensagens, pelas orações do mundo todo…Vamos vencer com a ajuda de Deus e de cada um de vocês!!!", escreveu o apresentador.

Nos comentários, o cantor Belo desejou melhoras a Faro. "DEUS no agir!! Tudo certo sem anormalidade", escreveu o pagodeiro.

Publicidade

Confira: