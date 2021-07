A vacinação da faixa etária de 42 a 40 anos será até sexta-feira - Rafael Barreto / PMBR

A vacinação da faixa etária de 42 a 40 anos será até sexta-feiraRafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 19:35 | Atualizado 06/07/2021 19:39

Quem perder os dias de vacinação na semana ainda poderá se imunizar na repescagem de sábado Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começou nesta semana a vacinar pessoas na faixa etária dos 40 anos. Segunda-feira (05/07) e terça-feira (06/07) foram imunizadas pessoas de 44 e 43 anos. Nesta quarta-feira (07/07) será a vez de pessoas com 42. Quinta (08/07) e sexta (09/07) a vacina é para quem tem 41 e 40 anos, respectivamente. No sábado (10/07), a repescagem será das 8h às 12h, para quem tem acima de 40 anos. São 13 postos de vacinação, incluindo um drive thru. Desde março, a Prefeitura já imunizou 120.748 pessoas, sendo 90.110 na primeira dose, 30.389 (segunda dose) e 249 gestantes.Também podem se vacinar todas as pessoas acima de 18 anos com comorbidades; além de gestantes e puérperas (com e sem comorbidades) acima de 18 anos. Nestes dois últimos casos, as doses serão aplicadas na Clínica da Mulher, no Centro. A imunização também está sendo ofertada aos profissionais de educação e de saúde (redes municipal, estadual e privada), que deverão apresentar um comprovante de vínculo do trabalho com o município; e pessoas com deficiência e lactantes acima de 18 anos.“Estamos avançando bem e conseguindo imunizar boa parte da população. Temos vacinas em estoque suficiente para atender a todos. É importante que as pessoas procurem os postos quando chegar sua faixa etária, pois precisamos erradicar a Covid-19”, avaliou o secretário de Saúde, Christian Vieira.De segunda a sexta-feira os postos e a Clínica da Mulher (Rua Dona Joaquina, s/n, no cruzamento com a Avenida Benjamin Pinto Dias, centro) funcionam de 8h às 17h. Aos sábados, a vacinação é das 8h às 12h. É necessário apresentar identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo.07/07 (quarta-feira) – de 8h às 17h08/07 (quinta-feira) – de 8h às 17h09/07 (sexta-feira – de 8h às 17h10/07 (Sábado) – de 8h às 12h- Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro- Policlínica de Heliópolis;- Policlínica Itaipu;- Policlínica Parque Amorim;- Policlínica Parque São José;- Policlínica Wona.- Policlínica de Santa Maria- USF Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Glaúcia/Redentor)- Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra)- Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora)- Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo)