o presidente da FKF, Flávio Nascimento (preto), junto aos alunos do curso de arbitragem Divulgação / FKF

Publicado 04/07/2021 23:35 | Atualizado 05/07/2021 00:27

Belford Roxo – A Vila Olímpica de Belford Roxo sediou neste domingo (04/06) o treinamento de arbitragem da Federação de Karatê Fluminense (FKF) para prova de credenciamento, que acontecerá no dia 7 de agosto. Com base no regulamento que será usado nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. O objetivo da FKF é tornar aptos árbitros para atuarem nas competições oficiais da entidade.



A abertura do treinamento foi feita pelo presidente da FKF, faixa preta, sexto Dan, treze vezes campeão brasileiro, bicampeão Pan- Americano, campeão Sul-americano e campeão dos Jogos de Verão do COB, Flávio Nascimento.



“Quero agradecer ao prefeito de Belford Roxo, Wagner Caneiro (MDB), ao secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, por cederem a Vila Olímpica para sediar este treinamento que reuniu árbitros e atletas de vários municípios do Estado do Rio de Janeiro. E também, ao professor Ademir Gonçalves pela organização do evento. Esse encontro é de suma importância, pois a responsabilidade do juiz de uma luta de Karatê é muito grande, sendo preciso um trabalho com transparência e sem erros para chegar à perfeição", destacou o presidente FKF, Flávio Nascimento, que completou.



“O objetivo da FKF não foi centralizar os treinamentos na Capital, e sim levá-los para todo o Estado. Temos que incentivar e olhar para todo o Rio de Janeiro e gerar profissionais competentes. O Poder Público de Belford Roxo está de parabéns por entender é apoiar nossa proposta, pois o Karatê e a população são quem ganham. Obrigado aos mestres Moisés Casemiro e Dida, e também a todos que participam deste encontro”, finalizou o dirigente.



As aulas teóricas e práticas foram ministradas por Edimário Ferreira (Dida), sétimo Dan vice-presidente da FKF, coordenador de arbitragem e árbitro internacional e Moisés Casemiro, faixa preta, sexto Dan, coordenador de arbitragem da FKF e árbitro mundial. E participaram alunos de Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti, Nilópolis, Rio de Janeiro, Muriqui e Maricá. No total de 20 pessoas, e as aprovadas na prova de credenciamento atuarão no Campeonato Estadual, que acontecerá, no dia 15 de agosto, em Jacarepaguá.



BelFord Roxo é um celeiro de grandes atletas e árbitros, tais como: Geraldo Ferreira (Geraldão), campeão brasileiro e Ademir Gonçalves, campeão estadual e árbitros Nacional. Recentemente uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Belford Roxo está proporcionando aos alunos da Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, aulas de Karatê, na Vila Olímpica.