A solenidade aconteceu na OAB-RJ de Belford RoxoDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 15:15 | Atualizado 02/07/2021 15:25

Belford Roxo – O novo Conselho de Segurança Comunitário de Belford Roxo foi empossado na última semana, no auditório da OAB-Belford Roxo, no bairro São Bernardo, em cerimônia de posse da Diretoria do CCS-AISP39, biênio 2022-2023.

Foram empossados, o presidente Isaac Lima dos Santos, e respectivamente, Clay Fuly (vice-presidente), Bruna Viturina Ribeiro dos Santos (1º Secretária), Maria Naralívia Sousa de Araújo Vieira (2º Secretária), Everton Nunes Maciel (Diretor de Assuntos Sociais e Comunitário), Valdecir dos Santos (1º membro do Conselho de Ética), Karen Cristina Albino e Silva ( 2º membro do Conselho de Ética), Bruno Caetano de Almeida Santos (3º membro do Conselho de Ética).

O vice-presidente Clay Fuly em pronunciamento na cerimônia de posse na OAB-RJ Belford Roxo Divulgação O principal objetivo do Conselho é dar continuidade nas ações de parte da Sociedade Civil Organizada de Belford Roxo, a fim de melhorar a sensação de segurança da população de acordo com o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Entre as autoridades presentes estiveram: Abelardo Tenório, presidente da OAB de Belford Roxo; Jesiel Siqueira, subsecretário municipal de Segurança Pública; vereador Igor Menezes (PSL), presidente da Comissão de Segurança Pública de Belford Roxo e Marcelo Feraz, comandante da Guarda Civil de Belford Roxo (GCMBR), além da Major PM Rique do 39º BPM.

Nas considerações finais da solenidade, o novo vice-presidente Clay Fuly, agradeceu aos participantes, a nova diretoria e a contribuição do Conselho para uma melhor Belford Roxo.

“A Segurança Começa pela Educação. A felicidade é grande com apoio de todos vocês, do Governo Municipal, a fim de contribuir para uma Belford Roxo melhor, cada vez mais. Com esta fraternidade iremos avançar”, destacou Clay Fuly.