A unidade do Detran em Belford Roxo fica Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lojas 4 e 19 (Shopping Carrefour)Divulgação / Detran-RJ

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:29 | Atualizado 01/07/2021 11:29

Belford Roxo - No próximo sábado (03/07), o Detran.RJ oferece mais um mutirão de atendimentos. Serão 8.220 vagas para os serviços de identificação civil, veículos e habilitação, em 150 unidades de atendimento espalhadas em todo o Estado. A unidade de Belford Roxo, no Centro, terá serviços de emissão de carteiras de identidade. As carteiras da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) também poderão ser emitidas na sede belforroxense.



O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas estão sendo disponibilizadas desde quarta-feira (30/06).



O órgão pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.



“Nossos mutirões aos sábados são mais uma oportunidade de atendimento ao cidadão. Essa é a 31ª edição que oferecemos ao usuário mais um dia de serviços do nosso departamento. Com os cuidados e protocolos de saúde, já disponibilizamos milhares de vagas extras à população fluminense”, relata o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.

