A secretária Brenda Carneiro destacou a importância do relatório semestral de açõesRafael Barreto / PMBR

Publicado 30/06/2021 18:47

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo realizou nesta quarta-feira (30/06), em Heliópolis, um encontro para apresentar o relatório semestral do setor. Durante o evento, departamentos da pasta apresentaram números, ações e um panorama dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, além de falar dos projetos e programas que funcionam com parcerias.



A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, explicou que a reunião é onde se avalia o fluxograma de trabalho, as metas já alcançadas e as que ainda precisam ser batidas.

“O acesso à informação é primordial. Estamos trabalhando para chegar em nossas metas e assim os usuários possam usar os serviços de maneira bem executados. Além desses seis meses, hoje completo um ano de gestão, o que me traz uma reflexão do quanto a equipe cresceu e estamos avançando”, destacou Brenda Carneiro, ao agradecer pelo apoio do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), que já esteve à frente da pasta e ao deputado estadual Márcio Canella (MDB).