O subsecretário de Saúde, Brayan Lima, explicou como o curso será ministrado - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:33 | Atualizado 29/06/2021 16:40

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou nesta terça-feira (29/06), na Uniabeu, no Centro, a abertura do curso básico de controle de arbovirais para os 223 agentes de combate às endemias (ACE) aprovados no processo seletivo. Divididos em cinco turmas, os ACEs estarão se qualificando de maneira teórica durante toda semana para atuarem em campo nos cinco setores: Lote XV, Jardim Redentor, Parque São José, Nova Aurora e Heliópolis.

Os 223 agentes de combate a endemias participam de curso de capacitação promovido pela Secretaria Municipal de Saúde Rafael Barreto / PMBR O subsecretário de Saúde Brayan Lima explicou que a prática será ministrada na outra semana. “O objetivo é desenvolver o nosso trabalho e contribuir com a cidade. Para isso é necessário se qualificar e aperfeiçoar antes de ir a campo. Nosso desafio é fazer, produzir, se sobressair para que os repasses do Governo Federal cheguem à cidade”, informou Brayan, ao lado do também subsecretário Wagner Turques, do secretário adjunto de Vigilância em Saúde, João Paulo de Souza, do vereador Markinho Gandra e do secretário executivo de Saúde, Luciano Ribeiro, que agradeceu a parceria da Uniabeu ao mantenedor Leandro Xavier Timóteo, pró-reitor acadêmico, professor Ênio de Souza Rocha e sua secretária Camila Silva de Souza.

Há 30 anos trabalhando com os agentes de endemias, Alexandre Pinheiro, diretor de Controle de Vetores, explicou a função de um ACE. “Eles fazem o controle do mosquito transmissor da dengue através de visitas domiciliares para identificar os possíveis focos onde a fêmea possa depositar os ovos. Orientam também os moradores para eliminar esses focos e dão dicas. Eles atuam em cinco setores, com equipes de até seis pessoas e cada um com a responsabilidade com até mil imóveis. Fazem relatórios diários e um resumo geográfico com os locais que estiveram”, finalizou Alexandre.

“É muito legal essa oportunidade de empregos que a prefeitura abriu, principalmente nesse momento de pandemia que assola o país onde o desemprego é grande. Hoje é meu primeiro dia e já estou me capacitando, o que vai ajudar muito no meu desenvolvimento e atuação. Minha expectativa é alta e espero contribuir para ajudar às famílias”, disse Milena Martins, 20.