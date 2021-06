Três micos foram apreendidos na operação - Divulgação / Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 20:32 | Atualizado 28/06/2021 20:45

Mais de 100 aves foram apreendidas na operação Divulgação / Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade

Uma tartaruga também foi apreendida na ação Divulgação / Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade

Belford Roxo - Uma operação no combate ao tráfico de animais silvestres, na manhã deste domingo (27/06), prendeu oito pessoas e recolheu 109 animais em feiras livres em Belford Roxo e Duque de Caxias.A ação conjunta foi realizada pela Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em apoio à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).“Manter animais silvestres em cativeiro sem autorização é crime. Realizamos essa operação para combater o tráfico desses animais e alertar a população sobre essa prática ilegal. Vamos continuar fiscalizando e trabalhando para coibir essas práticas”, explica Thiago Pampolha, secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.Na ação, dos 109 animais recolhidos, foram 105 aves, uma tartaruga e três micos. A venda de animais silvestres é crime previsto na Lei Federal 9.605/98, no artigo 29, com pena de seis meses a um ano.