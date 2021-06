O SE Belford Roxo não tomou conhecimento do Profute/Itaboraí no Estádio Joaquim de Almeida Flores - Marcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 21:23 | Atualizado 27/06/2021 21:28

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo não para de vencer na Série C do Campeonato Carioca. Neste domingo (27/06), os belforroxenses golearam o Itaboraí/Profute por 4 a 0, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, pela sétima rodada da competição. Os gols da sexta vitória no campeonato foram marcados por Hudson (2), Marcos Japão e Rincón.

Com mais um triunfo, o SE Belford Roxo segue na briga pela liderança do Cariocão com 18 pontos. O clube está na terceira colocação, com a mesma pontuação do líder Independente e do segundo lugar Paduano, perdendo no critério de saldo de gols.



O SE Belford Roxo folga na próxima rodada. A próxima partida acontece somente no dia 11 de julho, no Estádio Arthur Antunes Coimbra, no Centro de Treinamento Zico, no Recreio contra o Bela Vista.