Tayano, Armandinho, Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, Márcio Canella, morador do Roncalli, e Marcelo Canella como projeto de canalização dos valões - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 17:27

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), esteve no bairro Sargento Roncalli acompanhado do seu vice Marcelo Canella, da deputada federal Daniela do Waguinho, do deputado estadual Márcio Canella, vereadores e secretários para anunciar obras. Mais de 30 ruas vão ganhar asfalto e os valões serão canalizados e transformados em área de lazer com pista de caminhada, iluminação em led, parquinhos, academias ao ar livre, e muito mais atrativos.



De acordo com o prefeito Waguinho, as obras vão valorizar a região e levar dignidade aos moradores.

“Esse é um governo completo que cuida das pessoas. Depois de anos pisando em poeira e lama, o progresso chegou. Dessa vez iremos fazer duas vezes mais”, resumiu o prefeito. “Isso é 100% bom para a população. Estamos juntos empenhados em levar melhorias aos moradores”, disse o vereador Armandinho Penélis, ao lado do também vereador Tayano que destacou a modernização na cidade. “Assim como aconteceu em outros bairros, no Roncalli não seria diferente. Isso é dignidade para todas as idades”, finalizou.



Para a deputada federal Daniela do Waguinho esse processo de desenvolvimento se dá por causa da união e soma de forças em favor da população. “Os moradores felizes nos motivam a fazermos ainda mais. Estou em Brasília defendendo os direitos da população”, garantiu Daniela. “Estou na Alerj defendendo os interesses da população, mandando recursos e lutando para levar mais segurança para Belford Roxo”, acrescentou o deputado estadual Márcio Canella.