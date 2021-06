O curso oferecido pela Funbel é aberto ao público em geral. As inscrições começam na segunda-feira - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:05 | Atualizado 23/06/2021 18:07

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) abrirá de 28 a 30 de junho, de 8h às 16h, as inscrições para a formação de turmas para o Curso Básico em Libras (Língua Brasileira de Sinais), promovido pela Central Municipal de Intérpretes de Libras (Cemil). A duração é de três meses e estão sendo oferecidas 200 vagas.



O início das aulas está previsto para a primeira semana de julho. As vagas são limitadas e por ordem de inscrição. A novidade é que as aulas serão online e ao vivo.



No momento da inscrição, que será presencial, o candidato saberá sobre o início do curso e o horário. As aulas serão ministradas pelo professor Carlos Fidalgo com turmas de manhã e à noite. “O curso abordará aspectos linguísticos da Libras, permitindo que os participantes adquiram vocabulário básico para comunicação em Libras com os surdos em situações do dia a dia”, resumiu a presidente da Funbel, Clarice Santos, destacando que, por causa da pandemia, as aulas serão online, porém ao vivo.







As inscrições poderão ser feitas no setor da Cemil, localizada na Funbel, Rua Adélia Sarruf, 39, Areia Branca, Belford Roxo. Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência e uma foto. (originais e xerox).







Em caso de dúvidas ou para obter mais informações, basta entrar em contato com a Cemil pelo telefone / whatsapp (21)2662-0012.