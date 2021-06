O prefeito Waguinho cumprimentou a técnica de enfermagem Leir Maria, que assinou contrato e trabalhará como agente comunitário de saúde - Rafael Barreto / PMBR

O prefeito Waguinho cumprimentou a técnica de enfermagem Leir Maria, que assinou contrato e trabalhará como agente comunitário de saúdeRafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:57 | Atualizado 22/06/2021 18:05





Segundo o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), a prefeitura seguiu todas as exigências do Ministério da Saúde para retomar com o programa na cidade. “Teremos um relatório apontando 100% de produção com as visitas e o trabalho de campo. Assim, a saúde passa a estar mais perto dos moradores. Isso também se dá por casa dos recursos que os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) mandam para a cidade”, garantiu Waguinho, que ainda lembrou da pesquisa da consultoria Macroplan que aponta Belford Roxo como a segunda cidade com menos mortalidade causada pela covid-19 no Brasil. O prefeito ainda destacou os 10 mil empregos gerados desde o início do ano.



Prefeito Waguinho, vereadores e representantes da Secretaria Municipal de Saúde participaram da solenidade de assinatura de contratos Rafael Barreto / PMBR Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo convocou os 449 profissionais, que passaram por processo seletivo, para assinarem os contratos nos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. O ato aconteceu nesta terça-feira (22/06), no Clube de Heliópolis, seguindo todos os protocolos de segurança, como recomenda o Ministério da Saúde.Segundo o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), a prefeitura seguiu todas as exigências do Ministério da Saúde para retomar com o programa na cidade. “Teremos um relatório apontando 100% de produção com as visitas e o trabalho de campo. Assim, a saúde passa a estar mais perto dos moradores. Isso também se dá por casa dos recursos que os deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) mandam para a cidade”, garantiu Waguinho, que ainda lembrou da pesquisa da consultoria Macroplan que aponta Belford Roxo como a segunda cidade com menos mortalidade causada pela covid-19 no Brasil. O prefeito ainda destacou os 10 mil empregos gerados desde o início do ano.Os subsecretários de Saúde Bryan Lima e Wagner Turques destacaram o trabalho para os novos contratados.

“Nosso principal objetivo é cuidar da população. O trabalho dos agentes será executado com excelência em prol desse objetivo beneficiando também as 449 famílias dos contratados”, disseram. “São 600 mil habitantes na cidade que estão contando com os novos profissionais e precisam desse cuidado e mapeamento”, acrescentou o secretário adjunto de Vigilância em Saúde, João Paulo de Souza.



Nova oportunidade



Desempregada há um ano e cinco meses, Ana Lúcia Fernandes da Silva, 46, era só alegria ao assinar seu contrato para trabalhar como agente comunitário de saúde. “Recebi essa oportunidade depois de algum tempo é muito bom, pois as contas não esperam. Muitas pessoas perderam seus empregos nessa pandemia e a prefeitura estar dando uma chance dessas é excelente. Não acreditei quando fui selecionada. Hoje estou muito feliz”, disse Ana Lúcia. Outro contratado que não vê a hora de começar a trabalhar é Marcelo de Souza, 51, que vai exercer o cargo de agente de combate às endemias. “A expectativa é grande, vou dar o meu máximo e contribuir para a saúde. Nossa cidade ainda é carente e essa oportunidade de emprego é maravilhosa”, resumiu.



Formada em técnica de enfermagem, Leir Maria Oliveira Francisco, 54, irá atuar como agente comunitário de saúde. “Já atuei nessa área antes e é muito bom fazer o que a gente gosta. Já conheço as famílias do Jardim Redentor e Gogó da Ema, o que vai facilitar o trabalho”, explicou. Leir também contou que em um período da pandemia confeccionou máscaras para a igreja e trocou algumas por alimentos para ajudar as pessoas que perderam seus empregos e precisavam. “As pessoas que foram selecionadas e assinaram seus contratos passam a ter esperança e dignidade de colocar o alimento em sua mesa”, concluiu.