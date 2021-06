Secretário de Obras Odair Cunha mostra o projeto ao vereador Armandinho, vereador Tayano, prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e deputado estadual Marcio Canella - Rafael Barreto / PMBR

Secretário de Obras Odair Cunha mostra o projeto ao vereador Armandinho, vereador Tayano, prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e deputado estadual Marcio CanellaRafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:21 | Atualizado 23/06/2021 18:25

Prefeito Waguinho cumprimenta um morador durante visita ao bairro São Vicente Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - As obras estão chegando aos quatro cantos de Belford Roxo. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), esteve nesta terça-feira (22/06), no bairro São Vicente acompanhado de seu vice Marcelo Canella (MDB), da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), do deputado estadual Márcio Canella (MDB), secretários e vereadores, anunciando melhorias. Serão 15 ruas que receberão asfalto, além das construção do calçadão nas laterais da praça do bairro com acessibilidade.O prefeito Waguinho conversou com moradores e comerciantes e agradeceu o carinho do povo. “Além do asfalto, São Vicente vai ganhar uma cabine para a guarda municipal auxiliar na praça e garantir mais segurança a todos da região. Isso tudo é possível graças a parceria dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual) que mandam recursos para a realização de tantas coisas pela cidade”, ressaltou o prefeito, ao lado de seu vice Marcelo Canella.Para a deputada federal Daniela do Waguinho, as melhorias que serão feitas na região de São Vicente vão valorizar ainda mais o comércio local e as residências. “Fico muito feliz e grata em contribuir com o crescimento da cidade. Estou trabalhando incansavelmente em Brasília destinando os recursos necessários para o investimento na cidade”, ressaltou a deputada ao lado do deputado estadual Márcio Canella que também enfatizou seu comprometimento com a cidade.