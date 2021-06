A Universidade Estácio de Sá conta com duas unidade em Belford Roxo (Centro e Lote XV) - Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 23:48 | Atualizado 21/06/2021 23:51

Belford Roxo – A Prefeitura de Belford Roxo firmou uma parceira com a Universidade Estácio de Sá, uma das mais importantes faculdades privadas do país, para que os servidores públicos municipais tenham o benefício de uma bolsa de 50%, nas graduações da instituição. A oferta é válida para matrículas realizadas até o dia 30 de junho.

Os interessados devem ser inscrever para o vestibular que acontece de 21 á 25 de junho. As inscrições serão realizadas somente pelo link: http://bit.ly/VESTIBULARSERVIDORESPÚBLICOSDEBELFORDROXO

Belford Roxo conta com duas unidades da Universidade Estácio, no Centro e no Lote XV.