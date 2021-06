O professor Ricardo Mariano com a aluna Jessica Rangel - Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021

Belford Roxo - A Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo iniciou nesta semana, na Vila Olímpica, o Projeto de Avaliação Monitorada para Atividades Físicas Regulares (AMAR). O objetivo é identificar e analisar o nível de condicionamento físico dos alunos, visando assim melhorar a qualidade de vida na perspectiva da saúde integral.

A operadora de telemarketing Jessica Rangel na avaliação física com o professor João Carlos Oliveira Divulgação “Quando pensamos em praticar qualquer tipo de exercício físico, temos que nos conscientizar da importância deste para nossas vidas, pois somos seres locomotores e como tal, o movimento é essencial para nossa existência, e principalmente, para a manutenção da saúde e melhoria da qualidade de vida, mas antes de iniciarmos qualquer tipo de atividade física devemos fazer a avaliação médica, que é feita por um médico e física feita pelo profissional de Educação Física. As avaliações são fundamentais para iniciarmos a prática dos exercícios físicos”, afirmaram os educadores físicos Ricardo Mariano e João Carlos de Oliveira.

O AMAR

O profissional de Educação Física estará fazendo uma anamnese (avaliação), na qual verificará dentre outros, frequência cardíaca, pressão arterial, a antropometria como IMC (índice de massa corporal), ICQ (Índice de cintura e quadril), com isso poderá avaliar o percentual de massa gorda (gordura) e a massa magra do aluno. Além disso, através da perimetria (Medidas corporais) saberá as medidas das dobras cutâneas.



Outro procedimento é a avaliação postural para verificar os problemas relacionados à postura como possíveis lordoses, escolioses e cifoses.



A partir desta avaliação física, o professor poderá prescrever o tipo de exercício ideal de acordo com a necessidade e interesse do aluno. Com todas as informações coletadas e analisadas, o professor munido do seu conhecimento técnico e científico consegue ser mais assertivo nas suas prescrições e nas seleções dos exercícios.



Para Jessica Rangel, 32 anos, operadora de telemarketing, frequentadora da turma de Treinamento Funcional e GAP, a Avaliação Física tem um papel fundamental para os alunos, pois através dela podem acompanhar a evolução do corpo de acordo com o tempo que estão participando das aulas. Além de monitorar a saúde, podendo evitar futuras doenças.



“Temos que estar atentos no bem estar de nossos alunos e fazer tudo para mantê-los saudáveis e motivados para realizarem os exercícios físicos. A Avaliação Física é mais um instrumento que vamos utilizar para beneficiá-los. Graças ao apoio do prefeito Waguinho, temos professores especializados, material, espaço adequado e muita disposição para fazer o melhor para a população.”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.



As avaliações são realizadas as segundas e sextas-feiras das 8h às 16h, pelos professores Ricardo Mariano e João Carlos Oliveira. Sempre obedecendo às normas da OMS contra a pandemia da Covid-19.