Com apenas 18 anos, Tarciane chega como uma das grandes promessas entre as zagueiras do futebol brasileiroDivulgação / Corinthians

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 22:58 | Atualizado 21/06/2021 23:10

Belford Roxo - O Corinthians acertou nesta segunda-feira (21/06) a contratação da zagueira Tarciane. A jogadora é natural de Belford Roxo e era um dos destaques da equipe do Fluminense. A belforroxense firmou acordo com o Timão até o final de 2022.

Com apenas 18 anos, Tarciane chega como uma das grandes promessas entre as zagueiras do futebol brasileiro. Com bom porte físico e altura, a atleta se destaca também pelos gols marcados. Em seu antigo clube, foram 16 em 45 jogos disputados.



A defensora soma passagens pela Seleção Brasileira de base e, em seu currículo, tem a conquista do Campeonato Brasileiro Sub-18 de 2020. Ela já está na capital paulista e, nos próximos dias, iniciará seu programa de treinamentos com o restante do elenco.