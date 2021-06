A inauguração do espaço Madre Teresa contou coma presença de autoridades do município - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/06/2021 20:07 | Atualizado 21/06/2021 20:10

Belford Roxo - O Hospital Fluminense, em Belford Roxo, realizou na última sexta-feira (18/06), a solenidade de inauguração do Espaço pela Vida Madre Teresa de Calcutá, em homenagem às mais de duas mil vidas salvas após a Covid-19. No local funciona uma espécie de galeria com depoimentos dos profissionais da unidade. O pátio é multidisciplinar onde irá receber ações e eventos paralelos das seguintes secretarias municipais: Saúde; Assistência Social, Cidadania e Mulher; e Esporte e Lazer, além da Clínica da Mulher.

Prefeito Waguinho e deputada Daniela (ao centro) na inauguração do espaço Madre Teresa de Calcutá Rafael Barreto / PMBR Em seu discurso, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), celebrou a vida das pessoas e fez uma reflexão às famílias que perderam seus entes queridos. “A doença é real, mas através da medicina também existe a cura. Nossos hospitais e equipes médicas estão sempre trabalhando e levando esperança para as pessoas. Além disso, vem aí o Complexo da Saúde, obras nas duas UPAs Bom Pastor e Lote XV, licitação de mais uma maternidade”, anunciou Waguinho enquanto lembrava o segundo lugar da cidade em todo Brasil que mais salva vidas na pandemia. “Estamos atuando firme na vacinação com o objetivo de imunizar toda a população de Belford Roxo”, acrescentou.

“Quando o público e o privado se unem, o SUS é possível”, com essa frase o presidente do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro, abriu a solenidade. “Nesse momento tão difícil estamos focados em salvar vidas. Para complementar esse trabalho, surgiu o Centro Avançado de Acolhimento Multidisciplinar Pós-Alta Hospitalar, que intensifica os cuidados necessários para uma total recuperação”, explicou Santoro, que logo em seguida agradeceu a toda a equipe da unidade. A médica Luana Santos, que atua na unidade, contou a história da Madre Teresa de Calcutá e o diretor médico Raphael Abdala falou sobre o desafio à frente da unidade no tratamento de covid-19.

Waguinho e Daniela comemoram a inauguração do espaço criado em homenagem às mais de duas mil vítimas Rafael Barreto / PMBR A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) reafirmou seu compromisso como parlamentar. “Estarei sempre que possível enviando emendas e ajudando a saúde de Belford Roxo. Estou acompanhando o crescimento e evolução do Hospital Fluminense. É um trabalho em conjunto com o mesmo objetivo: salvar vidas”, destacou a deputada.

“O número de vidas salvas é grande, pois ainda temos as altas das nossas outras três unidades de pronto atendimento”, resumiu o secretário de Saúde, Christian Vieira. A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, destacou a infraestrutura que a gestão proporciona aos moradores. “Estamos entrando com o serviço de convivência que avançou muito levando qualidade de vida às famílias já referenciadas pelos equipamentos”, concluiu.