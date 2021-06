Os jogadores do SE Belford Roxo comemoram mais uma vitória no Campeonato Carioca - Marcos Leandro / SEBR

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 21:44 | Atualizado 20/06/2021 21:49

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo segue em grande fase na Série C do Cariocão. Neste domingo (20/06), os belforroxenses derrotaram o Império Serrano FC, por 2 a 1, no Estádio do CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, pela sexta rodada do primeiro turno. A equipe da Baixada é a terceira colocada com 15 pontos. O Paduano lidera com 18, com o Independente em segundo, também com 15.

Allan e Hudson marcaram os gols do quinto triunfo da equipe na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Na próxima rodada, o SE Belford Roxo encara o Itaboraí/Profute, no domingo (27/06), às 10h, no Estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.