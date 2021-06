O Drive thru da UNIABEU é uma ótima opção de vacinação no Centro - Rafael Barreto / PMBR

O Drive thru da UNIABEU é uma ótima opção de vacinação no CentroRafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 09:31

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford vacina nesta sexta e sábado (18 e 19/06) contra a Covid-19 pessoas com mais de 51 anos. A imunização nesta faixa etária será em dias alternados para mulheres (18/06) e homens (19/06). Ao todo serão oito policlínicas, três Cieps e uma Unidade de Saúde da Família (USF). Haverá também o drive thru, na Uniabeu. As policlínicas Neuza Brizola (Centro) e Nova Aurora aplicarão somente a segunda dose.

A vacinação será das 8h às 17h, sendo que no sábado apenas de 8h às 12h. É necessário apresentar CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência de Belford Roxo.



Cronograma de Vacinação – 51 anos ou mais



Drive thru (primeira e segunda dose):

- Uniabeu – Rua Itaiara, 301, Centro



1ª dose e 2ª dose:

- Policlínica de Heliópolis;

- Policlínica Itaipu;

- Policlínica Parque Amorim;

- Policlínica Parque São José;

- Policlínica Wona.

- Policlínica Santa Maria

- Ciep Municipalizado Casemiro Meirelles (Centro, próximo à Via Dutra)

- Ciep Municipalizado Ministro Gustavo Capanema (Nova Aurora)

- Ciep Municipalizado Constantino Reis (São Bernardo)

- Unidade de Saúde (USF) Maria Anésia de Araújo Silva (Jardim Redentor)



Somente a 2ª dose:

- Policlínica Neuza Brizola

- Policlínica Nova Aurora.



Veja os dias (51 anos em diante)

18/06 – mulheres (8h às 17h)

19/06 – homens (8h às 12h)