Matheus e Lorrany se conheceram na escola e escolheram a Bica da Mulata para ilustrar o álbum de casamento - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:21 | Atualizado 17/06/2021 15:22





Casal com o Bico da Mulata de fundo Rafael Barreto / PMBR Belford Roxo - O amor está no ar na Bica da Mulata. Que Belford Roxo está cada vez de cara nova, não se tem dúvidas. Mas quando uma obra em específico chama tanta atenção, vale a pena contar a história. Os recém-casados, a maquiadora Lorrany Belo do Nascimento Barbosa, de 19 anos, e o barbeiro Matheus Barbosa Rodrigues, 22, barbeiro, decidiram incluir o monumento em seu álbum de casamento. Após voltarem do cartório, onde sacramentaram a união, pararam na rotatória da Bayer, no Centro, para fazer as fotos com a Bica da Mulata ao fundo.Lorrany e Matheus estudaram na mesma escola, mas foi no ônibus, a caminho de casa, que os dois se falaram pela primeira vez.





“Foram três anos até nos reencontrarmos novamente. Voltamos a conversar e retomamos a amizade. Mas depois de um tempo decidimos namorar. Afinal, sempre tivemos um sentimento muito forte um pelo outro. E foi aí que pedi ele em casamento. Hoje moramos juntos no bairro Jardim Redentor”, contou Lorrany.



O casal escolheu um dos principais pontos turísticos de Belford Roxo para fazer as fotos Rafael Barreto / PMBR



“Combinou com o tema rústico que faríamos o casamento, mas devido à pandemia não foi possível. A cidade está muito melhor. Antigamente, parecia interior e as pessoas falavam mal de Belford Roxo. Agora está com outra cara e um ar bonito”, finalizou Lorrany.