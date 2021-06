O técnico Diego Brandão comanda o treinamento dos profissionais - Marcos Leandro / SEBR

Publicado 17/06/2021 13:50 | Atualizado 17/06/2021 13:53

Belford Roxo – A reta final da semana para a Sociedade Esportiva Belford Roxo será agitada com jogos em várias categorias. Os treinamentos têm sido intensos em todas as modalidades. Nesta sexta-feira(18/06), a equipe feminina do SE Belford Roxo encara o Vasco da Gama, em amistoso, às 8h30, no Campo do Artsul, em Austin, Nova Iguaçu.

MASCULINO

Os profissionais voltam a campo, neste domingo (20/06), às 15h, contra o Império Serrano FC, pela sexta rodada do Campeonato Carioca da Série C. O confronto acontece no Estádio Arthur Antunes Coimbra, no Centro de Treinamento do Zico, no Recreio de Bandeirantes. O SE Belford Roxo é o quarto colocado no Cariocão, com 12 pontos, com quatro vitórias e uma derrota.



SUB-20

No início da semana, o time sub-20 goleou o Grande Rio Futebol Clube, por 6 a 0, no Estádio Nélio Gomes, em Hinterlândia, em Belford Roxo, na segunda rodada do Campeonato Rio Copa.

O Estádio Nélio Gomes recebeu essa semana a visita de Gaúcho, ex-volante do Vasco da Gama, na década de 70, onde anos após foi treinador e que também é pai do atual técnico da equipe belforroxense, Diego Brandão.