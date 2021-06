O presidente Reginaldo Gomes com Laíla em 2014, em sua passagem pela Inocentes de Belford Roxo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:14 | Atualizado 18/06/2021 19:28

Belford Roxo - A GRES Inocentes de Belford Roxo homenageou em suas redes sociais o carnavalesco e diretor de Carnaval, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, de 78 anos, que faleceu nesta sexta-feira (18/06), por Covid-19. A agremiação fez questão de lembrar a passagem marcante do profissional na escola do bairro Parque São Vicente, em 2014.

“Nós da Inocentes de Belford Roxo queremos deixar registrado para os familiares, amigos e fãs do grande expoente do Samba, Mestre Laíla, um dos maiores profissionais e conhecedor de todo processo de feitura de carnaval de todos os tempos. O artista deixou sua marca registrada em nossa agremiação em 2014, quando defendeu nosso pavilhão, na Passarela do Samba, com sua característica marcante de carnaval grandioso. Em um dos mais belos carnavais apresentado pela agremiação “Joaquina Lapinha - O triunfo da América”, desenvolvido pelo carnavalesco Wagner Gonçalves. Deixou um legado importante de amizade, profissionalismo e sabedoria digna de um grande mestre” destacou o presidente da Inocentes, Reginaldo Gomes.



O presidente lembrou o legado, a dedicação e o trabalho do carnavalesco em sua passagem pela escola, conciliado com a GRES Beija-Flor de Nilópolis.



“Ter tido um profissional como Laíla no elenco da Inocentes Belford Roxo foi uma grande honra, pois além de talentoso foi um ser humano exemplar. O município de Belford Roxo ficou em festa por ter Laíla naquele ano conosco, pois o Mestre era uma referência de toda Baixada Fluminense, pois o mesmo era o diretor de carnaval da co-irmã Beija-flor de Nilópolis e vencedor em diversos carnavais memoráveis. “Que Deus o receba de braços abertos E obrigado por ter nos ajudado em um dos mais belos carnavais apresentado pela nossa escola”, completou o presidente da Inocentes de Belford Roxo, Reginaldo Gomes



Em 2016, Laíla recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Belford Roxo, a Medalha do Mérito Engenheiro Belfort Roxo, a maior honraria concedida pela casa legislativa. A autoria da homenagem à época foi do vereador Rodrigo Gomes (MDB).