A reunião contou om representantes de diversos segmentos do poder público - Divulgação / CAPSI

A reunião contou om representantes de diversos segmentos do poder públicoDivulgação / CAPSI

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:37 | Atualizado 17/06/2021 15:38

Belford Roxo - A Secretaria Executiva de Políticas em Saúde Mental de Belford Roxo realizou um encontro nesta quinta-feira (17/06), com o Centro de Atenção Psicossocial a Criança e Adolescente (Capsi), a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), a Policlínica Especializada de Atendimento a Crianças e Adolescente (Peaca), Conselho Tutelar II e a Rede Ambulatorial de Saúde Mental, para alinhar o fluxo de atendimento da criança e do adolescente, vítimas de violência.

No primeiro momento, aconteceu a apresentação da proposta, em seguida apresentação e orientação sobre a rotina de cada órgão representado e finalizaram com o diagnóstico das informações. O secretário executivo de Políticas em Saúde Mental, Paulo Patrocínio, destacou que o objetivo do encontro foi unir a rede intersetorial no intuito de garantir um bom atendimento às crianças e aos adolescentes.

Publicidade

“Neste primeiro momento vamos colher as informações e a partir daí entrelaçar. Caso ocorra algum sinal de violência a esse grupo, os serviços estarão linkados para que tenham atendimento e amparo para que esse dano não traga consequências na vida adulta”, explicou.



Ainda segundo Paulo, os casos de violência aumentaram durante a pandemia. “Teremos outros encontros para organizar essa rede que também cuida das famílias com uma terapia para oferecer autonomia às crianças e adolescentes”, acrescentou Paulo ao lado da diretora administrativa do CAPSI, Hanna Nazário. Os equipamentos sociais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h com oficinas que trabalham a comorbidade do grupo.