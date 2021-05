Maracanã Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 11/05/2021 12:54 | Atualizado 11/05/2021 14:59

Rio - Flamengo e Fluminense vão decidir o Campeonato Carioca em duas partidas neste mês de maio. O Rubro-Negro tem a intenção de que as partidas tenham 30% de público e irá conversar com a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) sobre a possibilidade. Os confrontos vão acontecer no Maracanã.

A reportagem do Jornal O Dia apurou que haverá uma reunião virtual nesta quarta-feira para debater o assunto. A medida seria inédita no futebol brasileiro, que desde o começo da pandemia, em março de 2020, não recebe nenhum público, a não ser membros das diretorias dos clubes. Alguns jogos especiais acabaram contando com a presença de alguns convidados das equipes.

O Flamengo será representado na reunião pelo vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Até a publicação da matéria, o Fluminense não havia dado uma posição à reportagem

O Rubro-Negro e Tricolor fazem pelo segundo ano consecutivo a final do Campeonato Carioca. No ano passado, com portões fechados, a equipe da Gávea levou a melhor após bater o rival nas duas partidas da decisão.

A primeira partida da final do Campeonato Carioca acontece neste sábado, às 21h05. O segundo confronto será no próximo dia 22. Os dois jogos acontecerão no Maracanã e não há qualquer vantagem de dois resultados iguais para nenhuma equipe.