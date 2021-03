Nove vezes campeão do Carnaval do Rio, o Império Serrano promete desfilar nos gramados a partir de 2021 Gabriel Nascimento / Riotur

Por O Dia

Publicado 09/03/2021

Rio - Abram alas, pois o Império Serrano Esporte Clube pede passagem para desfilar nos gramados. Nove vezes campeã do Carnaval no Rio de Janeiro, a tradicional escola de samba de Madureira recebeu nesta terça-feira a confirmação da filiação provisória na Federação de Futebol do Rio, em documento assinado pelo presidente da entidade, Rubens Lopes.

O projeto visa a disputa da Série C do Campeonato Carioca, com início previsto para junho. Fundada em 1947, a escola de samba ganha um braço esportivo no ano em que completará 74 anos. Entre os requisitos exigidos, o novo 'time' precisou desembolsar a quantia de R$ 200 mil para se filiar à entidade.

No Rio de Janeiro, o futebol e o Carnaval sempre tiveram uma relação próxima. Flamengo e Vasco já foram temas de samba enredo de Estácio de Sá e Unidos da Tijuca, respectivamente, em 1995 e 1998. Nas décadas de 70 e 80, lideranças de agremiações importantes e ligados ao jogo do bicho, como Castor de Andrade, patrono da Mocidade e mecenas do Bangu, Luizinho Drummond, ex-dirigente da Imperatriz e do Bonsucesso, além de Emil Pinheiro, que presidiu e financiou o Botafogo no fim dos anos 80 e início dos 90.



A galeria de craques da escola de samba que conta com baluartes como Silas de Oliveira, Dona Ivone Lara e Arlindo Cruz ganhará novos ídolos nos gramados. Vai dar samba. E não necessariamente na Marquês de Sapucaí.

Confira a nota oficial divulgada pela agremiação:

"O Recreativo Escola de Samba Império Serrano tem buscado, ao longo dos primeiros meses de mandato da atual gestão, cada vez mais valorizar o compromisso com a responsabilidade social. Para tal, além dos serviços de entrega de cestas básicas e encaminhamento para emissão de documentos e orientações jurídicas, a agremiação vem viabilizando a filiação e desenvolvimento de atividades em diferentes modalidades esportivas.

Além de oficinas como capoeira e muay thai, que são oferecidas gratuitamente em sua quadra, o Reizinho de Madureira pretende viabilizar a participação de uma equipe de futebol própria na Série C do Campeonato Carioca ainda na temporada 2021, com o objetivo de ajudar os jovens das comunidades do Complexo da Serrinha e adjacência.

O Império Serrano prioriza o resgate do legado de valorização de suas raízes que foi se perdendo ao longo dos últimos anos. No próximo dia 23/03, data em que a escola de samba completará 74 anos de tradição, o Glorioso Império Serrano realizará uma live, na qual apresentará grandes novidades para a Família Imperiana e para toda sua comunidade."