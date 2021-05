Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 17:23 | Atualizado 11/05/2021 19:07

Rio - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) publicou nesta terça-feira uma resolução onde não se opõe a presença de público na final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense. Segundo a entidade, não há medida restritiva vigente para impedir os torcedores de irem ao Maracanã.

"Indicar que em não havendo medida restritiva superior cogente e com base na obediência e em consonância com os termos do Decreto Municipal no 48.845 de 06 de maio de 2021, e ainda, em rigorosa e estrita observância das regras sanitárias preconizadas para o combate à disseminação da Covid-19, estabelecidas pelas autoridades municipais e complementadas pelas diretrizes e normas descritas no Protocolo Jogo Seguro, as partidas de ida e volta a serem disputadas entre as equipes do CR Flamengo e Fluminense FC, decisivas do Campeonato Carioca, bem como aquelas disputadas entre Botafogo FR e CR Vasco da Gama, decisivas pela Taça Rio, poderão contar com a presença de público nos limites a serem definidos em Reuniões de Segurança que acontecerão no dia 12/05/2021, às 14h e 14:30h, respectivamente, e cujos Planos de Ação e Contingências serão devidamente publicizados", diz o documento.



No entanto, em contato com o site "GE", a assessoria da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio disse que jogos com torcedores estão proibidos na cidade. O Governo do Estado também disse que há proibição.

Com a posição da federação, caberia aos clubes envolvidos na decisão chegarem a um consenso. O Flamengo, conforme O DIA revelou com exclusividade, é a favor de que as partidas tenham 30% de público. Já o Fluminense, através de nota oficial, se mostrou contrário à abertura dos portões.

"O Fluminense Football Club desconhece e não recebeu, até o momento, qualquer convocação da Ferj para reunião que vise discutir a presença de público durante as finais do Campeonato Carioca. De antemão, o clube reafirma posição contrária à liberação de público nas finais, mantendo, como já faz desde o início da pandemia, o respeito e apoio as restrições determinadas pelas autoridades sanitárias. O Fluminense, em nome da ciência e da preservação das vidas continuará mantendo todas as cautelas na prevenção, como tem feito desde o início da pandemia, garantindo a máxima segurança a seus atletas, sócios e funcionários", disse o Tricolor.

A tendência é que o martelo sobre a presença ou não de público seja batido em reunião nesta quarta-feira envolvendo a federação e os dois clubes. As equipes se enfrentam nos próximos dois sábados, ás 21h05.