Flamengo é campeão estadual 2021 Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 23:09 | Atualizado 22/05/2021 23:47

Rio - Deixou chegar... Campeão nas últimas 11 decisões de Campeonato Carioca que disputou, o Flamengo manteve a média na final contra o Fluminense, neste sábado, no Maracanã e com a vitória por 3 a 1 se sagrou tricampeão, com gols de Gabigol, duas vezes, e João Gomes. Fred, de pênalti, descontou. Mais incisivo, o Rubro-Negro se impôs diante de um acuado Tricolor, que ao abrir mão de atacar, cometeu um pecado mortal diante de um arquirrival embalado pela sequência de títulos. São 21 no século.

fotogaleria

Publicidade

Dono da bola. Esta frase pode resumir o panorama do primeiro tempo. Com entrosamento de sobra, o Flamengo, como de costume, teve o domínio de posse, mas demorou a traduzir em chances reais sua imposição. Do outro lado, o Tricolor, apostando na velocidade dos 'moleques' de Xerém, Kayky e Luiz Henrique, teve dificuldade para encaixar o planejado contra-ataque e, portanto, se limitou a defender.

Eficiente, o 'paredão' tricolor foi vazado aos 43. Gabigol inverteu o papel com Arrascaeta e deixou o uruguaio cara a cara com Marcos Felipe, que atrasado, cometeu o pênalti. Com categoria, Gabigol abriu o placar. Com o Fluminense atordoado, o Flamengo, três minutos depois, aumentou a vantagem, novamente com Gabigol, em chute cruzado, após boa troca de passes entre Bruno Henrique e Filipe Luís.

Publicidade

Com a rivalidade à flor da pele, o jogo teve momentos quentes, com chegadas mais ríspidas e discussões. Nada que fugisse do controle da lealdade. Em busca da reação, Roger Machado sacou Kayky e Luiz Henrique para a entrada de Gabriel Teixeira e Caio Paulista. Com a marcação mais adiantada, a pressão surtiu efeito. Após a marcação do pênalti no toque de mão de Rodrigo Caio na disputa com Caio Paulista, Fred, aos seis, diminuiu a vantagem e manteve a equipe viva.

Em duas boas chances, com Arrascaeta e Filipe Luís, o Flamengo mostrou ao arquirrival que qualquer brecha poderia ser fatal. Com Cazares, Abel Hernández e Bobadilla, o Tricolor foi para o tudo ou nada. Rogério Ceni respondeu com a entrada de Pedro no lugar de Gabigol, sem descuidar da marcação com João Gomes e Hugo Moura. Aos 41, no rebote da finalização de Pedro, João Gomes decretou a vitória e não conteve a emoção ao marcar primeiro gol da carreira. A noite terminou em festa. Na favela, na pista ou em casa, de preferência sem aglomeração em tempos de pandemia do novo coronavírus.

Publicidade

FLAMENGO X FLUMINENSE



Local: Maracanã

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Gols: 1º tempo - Gabigol (43 e 46 minutos). 2º tempo - Fred (6 minutos) e João Gomes (41 minutos).

Cartões amarelos: Rodrigo Caio e Bruno Henrique; Danilo Barcelos, Marcos Felipe, Nino, Fred, Luccas Claro e Yago

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Flamengo: Gabriel Batista, Isla (Matheuzinho), Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego (Hugo Moura), Gerson (João Gomes) Everton Ribeiro e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol (Pedro). Técnico: Rogério Ceni



Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago (Abel Hernández) e Nenê (Cazares); Kayky (Gabriel Teixeira), Luiz Henrique (Caio Paulista) e Fred (Bobadilla). Técnico: Roger Machado