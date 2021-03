Duelo de gerações: Destaque do Vasco no início do Carioca, Pec, de 20 anos, mede a força no 'pe de ferro' com o veterano Nenê, de 39 Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 23:30 | Atualizado 30/03/2021 23:33

Volta Redonda - Se o clima era de reabilitação devido ao tropeço na rodada anterior da Taça Guanabara, o empate em 1 a 1 entre Fluminense e Vasco, nesta terça-feira, no Estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda, frustrou os planos dos correntes à vaga na semifinal do primeiro turno. Com dez pontos, o Tricolor dorme no G-4, mas pode ser ver Portuguesa e Madureira, também com dez, dispararem no complemento da rodada. Com sete pontos, o Cruzmaltino, oitavo colocado, terá uma dura missão nas próximas quatro rodadas.

Em um momento de definição na Taça Guanabara, Roger Machado e Marcelo Cabo apostaram na experiência para vencer o clássico. Pelo lado tricolor, o treinador manteve a equipe que foi derrotada pelo Volta Redonda, sexta-feira, em Bacaxá e repetiu pela segunda vez a escalação que mesclou promessas como Calegari, Martinelli e Luiz Fernando com a dupla de medalhões Nenê/Fred.

No Vasco, Marcelo Cabo, após frustrante empate cedido ao Madureira, sábado, em Los Larios, confirmou a volta dos experientes Léo Matos na lateral direita e do capitão Leandro Castan ao lado de Miranda. Na frente, Cano, 100% fisicamente, iniciou o segundo jogo como titular na temporada 2021 e não decepcionou o treinador. No primeiro tempo, a marcação, dois dois lados, superou o poder de criação e as chances de perigo. Na única brecha que teve, Cano se antecipou a Frazan para desviar o chute cruzado de Andrey e abrir o placar.

A resposta do Fluminense foi imediata na volta do intervalo. Fred, de cabeça, subiu mais alto para escorar o escanteio cobrado por Nenê e igualar o placar em Volta Redonda, no primeiro minuto. Foi o terceiro gol do camisa 9 no Carioca e o de número 180 pelo Tricolor. Com a entrada de Gabriel Teixeira no lugar de Lucca, Roger Machado tentou corrigir o 'abismo' entre Fred e os demais atacantes. E pelos lados, o Fluminense encontrou atalhos para ameaçar Lucão, como boa chance de Teixeira.

Com Cano isolado e Gabriel Pec bem marcado, Marcelo Cabo tentou responder à altura. Como o empate reduziria a chance de classificação do Vasco para a seminal, o treinador sacou o volante Bruno Gomes e o apoiador Carlinhos para a entrada dos atacantes Figueiredo e Laranjeira. Mesmo desorganizado, o Vasco quase voltou a frente no placar com Figueiredo. A melhor chance, no entanto, foi na cobrança de falta de Andrey, que explodiu na trave de Marcos Felipe.

Mais incisivo, o Vasco ainda teve mais duas chances reais, com Laranjeira e Ricardo Graça, mas o placar não se alterou. Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Macaé na terça-feira, enquanto o Vasco terá o Bangu como adversário.

FLUMINENSE X VASCO



Local: Estádio Raulino de Oliveira

Árbitro: Diego da Silva Lourenço

Gols: 1º tempo - Cano (36 minutos). 2º tempo - Fred (1 minuto)

Cartões amarelos: Gabriel Teixeira, Frazan; Cano

Cartões vermelhos: -

Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Frazan e Egídio; Martinelli, Yago Felipe (Wellington) e Nenê (Ganso); Luiz Henrique (Kayky), Lucca (Gabriel Teixeira) e Fred (John Kennedy). Técnico: Roger Machado



Vasco: Lucão, Léo Matos, Miranda (Ricardo Graça), Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes (Figueiredo), Andrey, Galarza e Carlinhos (Laranjeira); Gabriel Pec (Juninho) e Cano.