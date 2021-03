A torcida do Macaé cobra a demissão do vice de futebol do clube, Geraldo Camillo Reprodução

Publicado 22/03/2021 17:55

Macaé - Assim como o Vasco, o Macaé ainda não venceu no Campeonato Carioca. Na lanterna, a equipe do Norte Fluminense amanheceu com os muros da sede pichadas em protesto à má campanha com três derrotas e um empate na Taça Guanabara. A demissão do vive de futebol do clube, Geraldo Camillo, foi uma das 'reinvindicações' do ato de vandalismo praticado.

Na quarta-feira, às 18h, em São Januário, Vasco e Macaé se enfrentam com o status de 'piores' do primeiro turno pela quinta rodada da Taça GB. Em crise, o Macaé demitiu o técnico Eduardo Allax após a derrota para o Volta Redonda e Charles de Almeida chega com a missão de evitar o rebaixamento no Carioca.

Não menos pressionado, o Vasco, que soma dois empates e duas derrotas na competição, busca a primeira vitória na temporada 2021 para aliviar o clima tenso que ronda a Colina desde a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.