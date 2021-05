Flamengo conquistou a Taça Guanabara no sábado passado Daniel Castelo Branco

Publicado 01/05/2021 13:41

Neste final de semana, a Record inicia as transmissões das semifinais do Campeonato Carioca. Sem a aprovação dos resultados obtidos até aqui pela competição, a emissora entendeu que a escolha da partida entre Flamengo e Volta Redonda pode alavancar a audiência e aumentar a capitalização no mata-mata do torneio.

Sem nenhuma partida na liderança dos números, a rede transmitiu 11 jogos do Carioca e obteve uma média geral de 8 pontos de audiência na cidade do Rio de Janeiro, o principal mercado consumidor do torneio.

Diante do cenário, a competição teve uma queda de 55% no número de telespectadores. O Grupo Globo, em 2020, mesmo sem exibir o Flamengo na primeira fase, obteve 18 pontos na média de audiência. Nesta temporada, a Record apresentou 1,005 milhão de consumidores, enquanto a emissora carioca ostentou 2,179 milhões de espectadores na última ocasião.

Neste sábado, Flamengo e Volta Redonda se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal do Estadual. Caso a Record não ultrapasse os 23 pontos na média de audiência, marcará o pior número da equipe rubro-negra nesta fase final da competição, superando o confronto diante da Cabofriense, em 2014.

Com contrato até 2022, a Record espera uma finalíssima entre Flamengo e Fluminense para alavancar os números no Ibope e atrair patrocinadores.