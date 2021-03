Flamengo e Fluminense protagonizaram o primeiro clássico do Carioca, ainda sem força máxima Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 20:00

Rio - Ainda sem a força máxima, Flamengo e Fluminense protagonizaram o primeiro clássico no Campeonato Carioca. O jogo caminhava para 0 a 0 no Maracanã, na noite deste domingo, até que o petardo de Igor Julião, da intermediária, garantiu a primeira vitória do Tricolor na competição, por 1 a 0. Com o resultado, o Fluminense deixou a lanterna e subiu para o oitavo lugar. Com seis pontos, o Fla caiu para o terceiro.

De uma cabine do estádio, Rogério Ceni acompanhou o desempenho da garotada sob o comando de Maurício Souza. Antes de assumir de vez às rédeas do Flamengo na sequência da competição, o treinador pôde avaliar Matheuzinho, Ramon, Hugo Moura e Rodrigo Muniz, promessas nos planos para 2021.

Com o reforço de nomes experiente como Matheus Ferraz, Igor Julião e Ganso, o Fluminense não se encontrou no primeiro tempo. Com dificuldade de marcar os avanços do Flamengo pelo lado, o Tricolor pouco ameaçou. A primeira finalização aconteceu aos 44 minutos, no fraco chute de Yuri.

Mais organizado, o Flamengo teve pelo menos três boas oportunidades com Matheuzinho, Pepê e João Gomes. Reforço de 'luxo', Michael mostrou disposição, mas, efetivamente, pouco produziu. Insatisfeito com o fraco desempenho do Fluminense, Roger Machado usou o banco. O volante Wellington e o apoiador Gabriel Teixeira foram as apostas no lugar de André e Fernando Pacheco. Apagado, Ganso foi sacado pouco depois para a entrada de John Kennedy.

O estreante Wellington precisou de seis minutos em campo para receber o primeiro cartão amarelo. O Flamengo seguia na pressão, mas sem levar tanto perigo. Com Lázaro no lugar de Thiaguinho, Maurício Souza tentou aumentar o poderio ofensivo. Na bola parada, o Tricolor começou a incomodar. Após a cobrança de escanteio, a cabeçada de Frazan parou na grande defesa de Gabriel Batista.

O goleiro, no entanto, não teve chances na bomba de Igor Julião, da intermediária: 1 a 0, aos 37 minutos. Mais organizado, o Rubro-Negro não traduziu em chances o domínio de posse de bola, enquanto o Tricolor, pouco desentrosado, foi premiado pela potência do chute de Julião.

FLAMENGO X FLUMINENSE



Estádio: Maracanã

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Gols: 2º tempo - Igor Julião (37 minutos)

Cartões amarelos: Wellington

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Hugo Moura (Gabriel Barros) e Pepê (Max); Thiaguinho (Lázaro), Michael e Rodrigo Muniz. Técnico: Maurício Souza



Fluminense: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André (Welington), Michel Araújo (Daniel) e Ganso (John Kennedy); Fernando Pacheco (Gabriel Teixeira) e Caio Paulista (Kayky). Técnico: Roger Machado