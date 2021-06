Athayde Silva de Souza se emocionou ao rever a esposa Leilane - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Cada vida salva, é uma vitória contra a Covid-19. Depois de quase um mês internado no Hospital Municipal de Belford Roxo, Athayde Silva de Souza recebeu alta após se recuperar da Covid - 19. Aos 26 anos, hipertenso, diabético e pesando quase 200 quilos, o jovem lutou e, com a ajuda da equipe médica da unidade, se recuperou 100%. Athayde ainda saiu do hospital já encaminhado para acompanhamento de nutricionista.Segundo o pneumologista, Fábio Cavalcanti Cysneiros, que trabalha à frente do tratamento da Covid-19, o grande obeso tem suas defesas bem reduzidas comparados a outras pessoas. E com a doença, fica com todos os órgãos mais inflamados ainda. “O Athayde ficou 10 dias no setor de pacientes estáveis. Porém, teve uma piora no quadro, chegando a saturar 72. Com isso, o transferimos para o setor de UPG (unidade de pacientes graves) e entramos com medicação, todo o protocolo e fisioterapia não precisando ser intubado”, explicou o médico.