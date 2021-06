Diretoria da OAB-RJ, Caarj e subseção durante a solenidade - Bruno Marins / OAB-RJ

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 19:56 | Atualizado 25/06/2021 20:03

Belford Roxo - Mesmo em meio à maior crise sanitária da nossa época, que gera reflexos graves na situação financeira do país, a Ordem dos Advogados do Brasil – Rio de Janeiro (OAB-RJ), segue firme em sua missão de aparelhar os espaços da Ordem em todo o estado, entregando à advocacia todos os equipamentos indispensáveis para a sua atuação. Nesta sexta-feira (25/06), uma comitiva liderada pelo presidente da Seccional, Luciano Bandeira, inaugurou novas instalações na OAB de Belford Roxo, no bairro São Bernardo.



Sala da OAB no Fórum de Belford Roxo Bruno Marins / OAB-RJ

A sede da subseção teve o seu andar térreo todo reformado e conta, agora, com três escritórios digitais - espaços preparados para que advogados e advogadas possam, além de atender seus clientes, realizar audiências por videoconferência - e uma central de peticionamento com quatro computadores.

A sala no fórum ganhou uma nova organização nas baias, o que permitiu a ampliação no número de computadores. Quando não for mais necessário manter o distanciamento entre os colegas, medida de segurança imposta pela pandemia, será possível aumentar mais uma vez a quantidade de máquinas no espaço.



Nova central de peticionamento da OAB Belford Roxo Bruno Marins / OAB-RJ

Em sua fala, Luciano reforçou o compromisso de continuar investindo na melhoria dos serviços oferecidos à advocacia

"Ao assumir a presidência da Ordem, assumi, também, o compromisso de cuidar dos advogados e das advogadas do estado. Os escritórios digitais atendem a uma das necessidades mais urgentes do momento: oferecer equipamentos para que os colegas consigam participar das audiências virtuais e desta forma não parem de trabalhar. Até o final do ano, a meta é ter mais de 300 escritórios nesses moldes em todo o estado", adiantou o presidente.



Sede da OAB Belford Roxo no bairro São Bernardo Bruno Marins / OAB-RJ

Tenório, que está à frente da subseção desde 2010, destacou as dificuldades enfrentadas pela categoria com as crises sanitária e econômica e reforçou a importância das melhorias para advogados e advogadas da região:

Na cerimônia simbólica realizada pela manhã - e que contou apenas com integrantes das diretorias da Ordem e da subseção em respeito aos protocolos de segurança -, Luciano também exaltou a importância de Abelardo Tenório, presidente da OAB local, para a advocacia de Belford Roxo.Tenório, que está à frente da subseção desde 2010, destacou as dificuldades enfrentadas pela categoria com as crises sanitária e econômica e reforçou a importância das melhorias para advogados e advogadas da região:

"Agora estamos preparados para qualquer tipo de atendimento que a classe necessite. E oferecer um atendimento melhor neste período tão difícil é uma vitória. Um grande feito das diretorias da OABRJ e da Caarj, que merece ser celebrado".



A meta, salientou o presidente da Caarj, Ricardo Menezes, é justamente se fazer presente nesses momentos de dificuldade. "Já disse e repito: essas inaugurações são muito importantes, porque demonstram que mesmo na pandemia, a Seccional e a Caixa não pararam de trabalhar em prol da advocacia. Toda a anuidade depositada é revertida em favor de advogados e advogadas", disse.



Ricardo exaltou, ainda, o sucesso da campanha de Vacinação Anual Contra a Gripe, que já vacinou mais de sete mil pessoas. "É muito serviço que a gente faz. E sabemos fazer muito bem".



Diretor do Departamento de Apoio às Subseções (DAS), Fábio Nogueira, sublimou o orgulho de fazer parte desta gestão: "Nenhuma outra diretoria enfrentou os desafios que estamos enfrentando. A pandemia impactou os diversos projetos que tínhamos, mas não deixamos de honrar nossos compromissos”.



A cerimônia contou ainda com as presenças dos presidentes das subseções de Queimados, Alexandre Fontes, Duque de Caxias, Vagner Sant'Ana, e Nova Iguaçu, Hilário Franklin . O secretário-geral e o assessor da Presidência da OABRJ, Álvaro Quintão e Carlos André Pedrazzi, respectivamente, também participaram da solenidade. Pela Caarj, estiveram presentes o tesoureiro, Fred Mendes, e a diretora suplente Julia Vera Santos. O presidente do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, Cláudio Goulart, e a diretoria da subseção completaram o grupo.