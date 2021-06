Presidente do Sindicato dos advogados, Álvaro Quintão - Divulgação

Por Beatriz Perez

Publicado 10/06/2021 17:05 | Atualizado 10/06/2021 17:08

Rio - Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, Álvaro Quintão, a ação policial que terminou com a morte da jovem grávida Kathlen Romeu, 24, na última terça-feira (8), foi irregular. "Se os policiais estavam nesta ação dentro da favela, foi irregular porque não comunicaram ao Ministério Público e a PM negou a operação, por outro lado, se os policiais estavam em operação à revelia do comando da PM, também se trata de uma operação irregular", afirma o presidente.



A OAB acompanha o caso e esteve no reconhecimento do corpo da jovem no Instituto Médico-Legal. Representantes da ordem foram informados por testemunhas de que os policiais realizaram uma estratégia conhecida como "cavalo de tróia", conforme antecipado pelo Dia . Os agentes, segundo os relatos, estavam dentro de uma casa aguardando a aparição de criminosos em frente a um ponto de venda de drogas. Questionada, a PM não respondeu se os agentes adotaram essa estratégia.

Quintão diz que essa estratégia de vigilância é possível, desde que feita com protocolo. "É possível utilizar-se dessa vigilância, mas tem que haver técnica e protocolo. A operação deveria ter sido comunicada. Se tivesse sido executada com protocolo, não haveria uma vítima morta", afirma o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB.



A comissão acompanha o caso, neste primeiro momento, ouvindo testemunhas e dando suporte à família. Em seguida, serão cobradas investigações por parte do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil. Quintão critica a frequência com que as ocorrências com mortes de civis em favelas têm a cena do crime desconfigurada.



No caso de Kathlen, a Polícia Civil afirmou que PMs recolheram munição e estojos de cápsulas, o que prejudicou o trabalho da perícia no local. Não havia vestígios de balas na favela. O material foi entregue pelos militares posteriormente na unidade policial.





"A falta de preservação do local atrapalha a investigação. Mas temos estratégias de investigação, que dão mais trabalho, mas possibilitam a solução do caso. A primeira delas é apreender as armas utilizadas. Também é possível fazer a reprodução simulada do caso para apurar de onde partiu o tiro", comenta. "Essa alteração da cena aconteceu em casos como o da menina Aghata, e da remoção dos corpos em uma casa no Morro do Fallet, em 2019", acrescenta Quintão. Na quarta-feira, treze PMs viraram réus por fraude processual por removerem os corpos da cena do crime no Fallet.

A Delegacia de Homicídios da Capital apreendeu 21 armas de policiais militares que estavam na Comunidade do Lins, na Zona Norte do Rio. A polícia já sabe também que ela foi atingida uma única vez, com um tiro de fuzil no peito, transfixante: ou seja, o projétil não ficou alojado no corpo, o que dificulta o confronto balístico. Entre as armas apreendidas, estão: 10 fuzis 7.62 mm; cinco fuzis 5.56 mm; e nove pistolas .40. No total, foram ouvidos cinco policiais militares por agentes da especializada.



A Assessoria da Polícia Militar diz que não havia operação no momento da morte. "Policiais Militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins foram atacados a tiros por criminosos armados de maneira inesperada e inconsequente", diz. A PM afirma que o local foi preservado para perícia. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) instaurou um procedimento apuratório para averiguar as circunstâncias do fato.