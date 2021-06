Professores e estimuladores da rede municipal participaram da formação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 25/06/2021 19:32 | Atualizado 25/06/2021 19:36

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo realizou nesta sexta-feira (25/06) o encerramento da Formação Pedagógica 2021, desenvolvida em parceria com a Editora Soler, que abordou o uso do material didático (livros da Coleção João de Barro) usado na rede municipal de ensino. A formação beneficiou 1.019 professores e estimuladores. Com o tema junino, o evento aconteceu na Escola Municipal Belford Roxo respeitando todos os protocolos de segurança. Alunos receberam os livros e recitaram poesias do material. A formação começou no dia 24 de maio e terminou em 11 de junho de maneira remota. Formandos e formadores receberam certificados.

O secretário Denis Macedo entregou o material didático aos alunos Rafael Barreto / PMBR Aos poucos, as aulas presenciais estão voltando na cidade. Para o secretário de Educação, Denis Macedo, esse é um grande desafio, principalmente em pandemia. “Entendemos que era tempo de retomarmos as atividades de maneira física, mas sempre seguindo os protocolos de segurança. Para passarmos por esse momento tão difícil, sabemos que a educação é uma das respostas. A dor e o medo são grandes, mas temos que dar conta dos nossos 45 mil alunos que têm uma vida pela frente. E grande parte do futuro dessas crianças está nas mãos dos educadores. Por isso estamos aqui trabalhando, lutando e capacitando para oferecer a melhor educação a esses jovens”, explicou Denis.

Durante o evento, realizado na escola municipal Belford Roxo, alunos recitaram poesias Rafael Barreto / PMBR Depois de um ano e meio, o educador e palestrante Felippe Tribuzzi voltou a pisar em um palco e a fazer o que ama. “Educação é uma ciência, por isso precisa de estudo e reflexão sobre o que se faz na prática. O professor precisa se informar, planejar, executar e refletir sobre sua ação para que a tão sonhado qualidade aconteça. Às vezes ficamos só no teórico e técnico das questões e esquecemos que estamos lidando com pessoas e a questão socioemocional delas precisa ser preservada”, frisou.