Deputada Daniela do Waguinho, vereador Tayano, prefeito Waguinho, deputado Marcio Canella e o vice-prefeito Marcelo Canella com o projeto de obras do Vilar Verde - Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 19:06 | Atualizado 28/06/2021 19:16

Belford Roxo - As obras de infraestrutura estão chegando ao bairro Vila Verde, em Belford Roxo. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB) foi até a região para anunciar obras de saneamento básico, drenagem e pavimentação em 17 ruas, que somam 3,5 km, além de nova iluminação em led. Waguinho esteve acompanhado de seu vice, Marcelo Canella (MDB), da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB), do deputado estadual Márcio Canella (MDB), vereadores e secretários.

Para o prefeito Waguinho, essa é mais uma vitória para o povo de Belford Roxo. “Esse é um governo compromissado com a população com o objetivo de levar melhorias, qualidade de vida e dignidade aos moradores. Para isso, estamos transformando a cidade e a vida das pessoas. O povo merece ser bem tratado”, afirmou Waguinho.

O prefeito Waguinho destacou que o bairro Vila Verde terá 17 ruas pavimentadas Rafael Barreto / PMBR “Estamos atuantes em nosso papel e missão de ajudar o povo em todas as áreas. Buscando recursos para investir cada vez mais em Belford Roxo”, destacou a deputada federal Daniela do Waguinho. O deputado estadual Márcio Canella também afirmou a parceria em prol da população. “Tínhamos um problema de segurança no Roseiral. Conseguimos sensibilizar o governador e ganhamos a tão sonhada Companhia Destacada. É mais segurança para esses bairros”, resumiu Canella.