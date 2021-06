Praia de João Fernandes e João Fernandinho em Búzios serão revitalizadas - Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 26/06/2021 16:51

Búzios - As praias de João Fernandes e João Fernandinho, pontos turísticos do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro serão reviltalizadas, segundo informa a Prefeitura da cidade.

O Prefeito do balneário, Alexandre Martins, esteve na manhã de sexta-feira (25) junto com o Vereador Dom de Búzios visitando as praias de João Fernandes e João Fernandinho e segundo informações a visita se deu por conta do projeto de revitalização que a prefeitura pretende fazer no local: 'A ideia é mudar o paisagismo dos dois locais, tornando-os mais agradáveis e receptivos. Nossos pontos turísticos serão todos revitalizados', afirma o chefe do executivo buziano.

'Fiquei muito feliz com o convite e agradeço o apreço do gestor em confiar nesta parceria entre o executivo e legislativo para essa importante revitalização', declaro o Vereador Dom de Búzios.