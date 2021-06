Nova escola de São José em Búzios entra na reta final para inauguração - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:10 | Atualizado 24/06/2021 14:14

Búzios - Mais uma obra está prestes a ser inaugurada no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O Prefeito Alexandre Martins esteve nesta manhã (23) visitando as obras da nova escola no bairro São José, que vai se chamar E. M. Profº Manoel Juvenal Vieira. O andamento da obra segue a todo vapor e já estão sendo realizados os últimos detalhes para a inauguração.

A construção da E. M. Profº Manoel Juvenal Vieira foi projetada para receber cerca de 600 alunos, do Pré Escolar ao 5 º ano. O novo prédio vai ter biblioteca, enfermaria, sala de vídeo, sala de informática, além das salas de aulas.

Segundo o Vice-Prefeito e Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, a obra estava parada mais de 2 anos. No início do atual governo foi realizado um estudo técnico para dar continuidade a obra: 'Olhando a obra sendo finalizada tenho certeza que tomamos a decisão certa. Estou muito feliz… no início do nosso governo a escola era apenas uma obra abandonada, cheio de mato', disse Miguel.

Para Alexandre Martins, o importante é entregar para os moradores de São José e adjacências, uma escola de qualidade, onde as crianças sintam orgulho de estudar.

“São mais de 600 alunos que serão beneficiados com o término desta obra, crianças e adolescente que estarão dentro das salas de aulas, em vez das ruas. Estou contando os dias para a inauguração, espero que até o início das aulas presenciais a E. M. Profº Manoel Juvenal Vieira esteja de portas abertas para receber nossos alunos”, esclareceu Alexandre.