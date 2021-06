Creche da Ferradura em Búzios entra em fase final - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/06/2021 14:10

Búzios - O Vice-Prefeito e Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem do município de Búzios na região dos Lagos do Rio de Janeiro, Miguel Pereira, esteve nesta terça-feira (22), vistoriando as obras da nova Creche da Ferradura que está entrando na fase final da construção.

A creche está sendo construída em uma área de 850m², sendo que 92² serão de recreio coberto. Vai ter parquinho e teatro coberto com pérgola, além de brinquedoteca, sala múltiplo uso, quatro (4) salas de aulas, banheiros interligados e solarium com pérgola.

Segundo Miguel Pereira, a obra está bem adiantada e será comprido o prazo de entrega.

“A obra está caminhando de vento em popa e vai ser entregue daqui a dois meses. A creche está ficando maravilhosa, as crianças vão estar muito bem servidas com essa construção e os pais vão sentir seguros e confortáveis para deixar seus filhos aqui enquanto trabalham”, disse Miguel.