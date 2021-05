O homem foi ouvido por uma hora e continua internado, após ter dado vários golpes de faca no próprio corpo Fernanda Moro/NSC TV

Publicado 11/05/2021 09:09

Rio - O suspeito do ataque a creche em Saudades, no Oeste Catarinense, foi ouvido pela primeira vez pela polícia na última segunda-feira, 10. Ele falou por uma hora e continua internado no Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. As informações são do G1.

O delegado responsável, Jerônimo Marçal, e o delegado regional, Ricardo Casagrande, conduziram o depoimento, que foi ouvido no hospital onde o rapaz está internado. O suspeito ainda deve ser ouvido mais uma vez pelos policiais, depois de receber alta.

Apesar do quadro de saúde dele ser estável, a unidade de saúde afirma que ainda não há previsão para a saída dele. Ele passou por cirurgias, deixou a UTI e está na enfermaria cirúrgica. Após o ataque, que matou três crianças e duas funcionárias do Centro de Educação Infantil (CEI) Pró-Infância Aquarela, em Saudades (SC), o homem deu vários golpes de facas no próprio corpo e foi socorrido em estado grave.

A polícia civil não divulgou detalhes sobre a conversa para não atrapalhar as investigações. Os delegados informaram que uma coletiva de imprensa será realizada nesta semana para divulgação do que já foi descoberto, até o momento, nas investigações.