Um jovem de 18 anos invadiu, na manhã desta terça-feira (4), a Creche Aquarela Berçário, que atende crianças de 6 meses a 2 anos, em Saudades, no Oeste de Santa Catarina, e matou, ao menos, três crianças e dois adultos, segundo o Corpo de Bombeiros. Conforme informações da Polícia Militar, o rapaz entrou na unidade educacional armado com um facão e começou a golpear professores e alunos.



A professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, que trabalhava na Creche há mais de 10 anos, foi uma das vítimas nesta manhã. A identificação foi confirmada por familiares de Keli. Até o momento não há mais informações sobre as outras vítimas.

"Ela era uma pessoa alegre, sempre disposta, simpática, carismática sempre, ajudando o próximo quando ela podia. Então, assim, é uma tristeza que eu não sei explicar, eu não tenho explicação para isso", Disse Silvane Elfel, prima da educadora em entrevista no portal G1.

Segundo o Delegado Regional Ricardo Casagrande, equipes de pelo menos quatro municípios estão envolvidas na investigação. Um mandado de busca e apreensão foi expedido para fazer buscas na residência do jovem.

Luto oficial



A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), anunciou nesta terça-feira que decretará luto oficial de três dias no Estado após o ataque à uma escola infantil no município de Saudades.



O governador afastado, Carlos Moisés (PSL), lamentou o ocorrido. "Todas as energias das forças de segurança da região devem ser empregadas no esclarecimento desse trágico episódio", afirmou em publicação no Twitter. vou atualizar

